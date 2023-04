Un rochoso Poio Pescamar vence ao Ourense no derbi

Inicio do derbi equilibrado cun Envialia presionando e un Poio Pescamar que buscaba facerse co control do partido. Aos sete minutos, o conxunto conserveiro tivo unha clara ocasión nun disparo fóra do longueiro de Martita e pouco despois Irene García fixo que Vane se estivese a fondo baixo os paus.

Rocío Gómez nun remate ao pau supuxo outra boa ocasión para o plantel pontevedrés, que, con todo, non atopaba o camiño para a portería, co Ourense ben retirado atrás coa esperanza de saír ao contragolpe. Ao bordo do descanso, Martita á saída dun saque de esquina lanzado por Rocío estreou o luminoso.

Sara Moreno e Candela puxeron as primeiras tiradas ofensivas do segundo acto para o Envialia, que buscaba a igualada, ante un Poio que acariñaba o 2-0 cun remate de Anna Escribano nun remate que desaproveitaba o pau. Sara Moreno e Candela pelexaron os primeiros lanzamentos ofensivos do segundo acto para o Envialia, que buscaba a igualada, ante un Poio que acariciaba o 2-0 cun remate de Anna Escribano sen un remate que erraba o pau.

Tras o medio do período, Marta estrelou un remate no poste nunha ocasión clara para as ourensás. A catro minutos do final, nun gran meu entre Rocío e Luci, esta última marcando o 2 a 1 tras un saque de banda, obrigando ao Envialia a apostar polo xogo de cinco. Sandra Buzón resolveu a quemarropa ante Iria Saeta a posibilidade dun empate estranxeiro nos compases finais.

Poio Pescamar: Sandra Buzón; Martita, Elena Aragón, Luci y Dani Sousa (quinteto inicial). También jugaron, Rocío, Chiesa, Irene García y Ana Escribano.

Ourense Envialia: Vane; Marta, Sara Moreno, Clara Fernández y Chiky (quinteto inicial). También jugaron, Candela, Iria Saeta, María Arias, Vero, Cèlia Catà y Sara Santos.

1-0, min. 20 Martita

1-1, min. 28 Candela

2-1, min. 36 Luci