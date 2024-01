Rematadas as obras da nova sede do distrito forestal de Verin

Esta construción, que abrangue unha superficie de 2.444 metros cadrados, alberga tamén unha nova Base de Unidade Operativa (BUO), para que o persoal do servizo de prevención e extinción de incendios poida conciliar traballo e descanso. Así, a planta alta acolle a sede e o centro de coordinación; dende alí xestiónase a loita contra os incendios forestais a través do sistema de videovixilancia forestal implantado pola Consellería.

Na planta inferior localízase a nova BUO. Neste sentido, dotáronse as instalacións de todas as comodidades necesarias que puidera precisar o persoal do servizo. A base conta con zona de vestiarios, aseos, sala de exercicio, almacén e zona de lecer; así como espazos para gardar os vehículos todoterreo e as motobombas.

Ademais, acondicionouse unha zona da nave para usos administrativos, ampliando a zona de oficinas, que agora conta cunha sala de reunión e outra destinada á formación, en función das necesidades do servizo. Con todo, executáronse instalacións técnicas como climatización aerotérmica, sistemas de renovación de aire mediante recuperación de calor e sistemas de protección contra incendios.