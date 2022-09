A reconstrución das Termas da Chavasquiera mais cerca

O proxecto final de reconstrución das Termas da Chavasqueira entrará a mediados do mes de outubro no Concello. Así o avanzaron os promotores do centro termal nunha xuntanza que mantiveron esta mañá na Alcaldía co alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acompañados do seu equipo técnico e xurídico, e de técnicos municipais.

A empresa xestora do centro termal confirmou que presentará o proxecto final de obra a mediados do mes de outubro no Concello de Ourense para solicitar a licenza que lles autorice a iniciar as obras para reconstruír o centro termal, logo do incendio do mes de abril de 2019. Se o proxecto cumpre cos requisitos necesarios, podería obter a licenza municipal no mes de novembro e comezar as obras en xaneiro de 2023.