O rallye de Noia segunda parada do campeonato galego de rallyes

A proba coruñesa estará dividida en dúas xornadas, coas verificacións técnicas e administrativas na mañá do venres e dous tramos cronometrados na tarde. Para o sábado, oito especiais máis, con final as 19:45 horas no parque pechado Labarta, ao que os equipos que completen a proba chegarán tras cubrir os 115 quilómetros contra o cronómetro.

Novamente haberá un elenco de participantes de grande nivel, con Víctor Senra e David Vázquez portando o número 1 nas portas do Citroën C3 WRC co que xa gañaron na cita inaugural, o Rally de A Coruña.

Ademáis, a cita será puntuable para a Recalvi R5, a Pirelli Driver Autia Top Ten nas súas tres modalidades; Pirelli AMF; Volante FGA e Promoción Xoven Piloto, que serán novamente animadoras do certame autonómico. Como non, os dous equipos becados pola FGA, os formados por Alexis Vieitez e Cristian Álvarez e Marcos Maceiras e Sergio Iglesias, ambos con Nissan Micra N5, tomarán a saida na proba, despois de mostrar o seu potencial no inicio do certame en A Coruña.

Programa Horario do Rallye Berberecho de Noia

Venres, 14 de abril

TC1 – Autos Patiño // 19:20 horas

TC2 – Transportes El Jaime // 20:00 horas

Sábado, 15 de abril

TC3 – Vruma Kayaks // 08:55 horas

TC4 – Caeiro Metal // 09:25 horas

TC5 – Vruma Kayaks // 12:10 horas

TC6 – Caeiro Metal // 12:40 horas

TC7 – Pavimento Noia // 16:30 horas

TC8 – Excavaciones M.Rodríguez // 16:50 horas

TC9 -- Pavimento Noia // 19:00 horas

TC10 – Excavaciones M.Rodríguez // 19:20 horas

Entrada parque pechado final do Rally // 19:45 horas