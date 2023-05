Que facer si unha tormenta intensa te sorprende no coche?

Ante esta situación, é habitual que estas fortes choivas collen máis dun condutor no coche. Norauto, a cadea integral de mantemento de vehículos, inclúe como reaccionar ante esta situación. E é que as últimas choivas torrenciais provocaron cortes de tráfico, inundacións e moitos accidentes.

Sempre que sexa previsible, non se recomenda conducir nestas situacións de choiva intensa. Non obstante, isto pode ocorrer de forma inesperada ou con máis intensidade da esperada. Neste caso, o mellor é estacionar o vehículo nun lugar seguro e esperar a que a choiva reduza a súa forza.

Se aínda non se colleu o coche pero se observa que a choiva está a caer con intensidade, hai que ter en conta que en cuestión de minutos boa parte das estradas poden quedar inundadas. É mellor non coller o coche. Se a auga xa alcanzou certa altura, o vehículo non se pode arrancar se o tubo de escape está mergullado e moito menos se chegou ao motor.

Se estás conducindo e non é posible estacionar o vehículo pero aínda se permite a circulación, debes reducir a velocidade e aumentar a distancia de seguridade co vehículo que vai diante. Debes suxeitar firmemente o volante e continuar conducindo ata que poidas estacionar ou a choiva cese. Por suposto, sempre que a seguridade non se vexa comprometida.

Cando chove é importante ver e ser visto, así que non esquezas manter acesas a túa posición e as luces de cruce. Os de néboa só se a choiva é intensa. Tamén hai que activar os limpaparabrisas para que intenten eliminar a maior cantidade de choiva posible.

Desde Norauto recoméndase consultar con frecuencia o tempo e o estado do tráfico para coñecer as previsións e o estado das estradas. Hoxe a tecnoloxía permítenos coñecer esta información en tempo real e, por suposto, a radio segue a ser o mellor aliado.

Neste sentido, é importante non circular por pozas cuxa profundidade se descoñece e moito menos por pozas de auga ou zonas totalmente asolagadas. Aquí, o risco de aquaplaning aumenta. Descoñécese a profundidade e, polo tanto, o pneumático pode deixar de estar en contacto co asfalto, perdendo o control do vehículo.

Que facer en caso de inundación ou inundación? Ante calquera situación de perigo, debes chamar canto antes ao 112. Se a auga chegou aos 30 centímetros aproximadamente, recoméndase non saír e poñer o cinto de seguridade. Se o coche é arrastrado pola corrente e non conseguiches saír antes, seguramente non se pode abrir a porta. Neste caso, tes que saír pola fiestra. En ningún caso debes nadar contra corrente senón ao seu favor e aferrarte a algo firme. Se a corrente é moi forte, o mellor é subirse ao teito do vehículo e esperar aos servizos de emerxencia.

Por suposto, nunca se debe conducir por unha inundación e recoméndase afastarse o máis posible.

En calquera caso, sempre hai que tomar decisións racionais en canto á condución. O tempo pode ser, ás veces, imprevisible.