O Psoe reclama o servicio de pediatría no centro de saude de Pereiro de Aguiar

O PSdeG-PSOE de Ourense reclama, unha vez máis, a cobertura do servizo de pediatría no centro de saúde de Pereiro de Aguiar, que leva dende 2020 agardando a chegada dun pediatra que de cobertura aos máis de 800 cativos e cativas residentes no municipio. As e os socialistas denuncian as promesas “incumpridas” do Partido Popular neste senso e esixen solucións a falla de pediatra nun centro de saúde que conta coas instalacións necesarias para acoller dita especialidade.

Tal e como explica a deputada autonómica do PSdeG-PSOE de Ourense, a situación “é critica”, posto que segundo apunta “as familias con fillos deben desprazarse ata o centro de saúde en Valle Inclán para poder recibir atención pediátrica”. Un centro de saúde que en palabras de Rodríguez Dacosta “atópase completamente saturado e que aumenta deste xeito aínda máis esa saturación”. Ante esta situación, as e os socialistas presentaran iniciativas co obxectivo de instar á Xunta de Galicia “a que cumpra a promesa de Feijóo e Pereiro de Aguiar teña dunha vez por todas ese pediatra que tanto precisa”.

Cabe lembrar que o PSOE iniciou en 2008 as reivindicacións para a construción dun novo centro de saúde, que entrou en funcionamento a finais de 2020. Tal e como apuntan, xa por entón reclamaron que se dotase de medios materiais e humanos suficientes para as necesidades de poboación, con especialidades como pediatría, fisioterapia e atención primaria, ademais do persoal necesario, dado que o existente se atopaba nunha situación precaria por falta de espazo, ocupando naquel momento parte do edificio do Concello.