Concello de ourense

Jácome cualifica de "declaración de guerra" a decision da Xunta de non apostar por Ourense como sede da AESIA

Advirte Pérez Jácome que “a Xunta fixo como Poncio Pilatos”, xa que “ lavou as mans e non tivo o valor de dicir que foi unha decisión política e enmascarouno como se fose unha decisión técnica do Nodo de Intelixencia Artificial”.

Óscar Gómez