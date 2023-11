Pontón destaca o avance na mobilidade de Ourense co acordo do BNG con Pedro Sanchez

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, presentou xunto á senadora Carme da Silva e o portavoz municipal, Luís Seara, o acordo de investidura do BNG en Ourense do que salientou que a cidade, ao igual que o conxunto de Galiza, gaña con este acordo, “gaña coa política útil do BNG, que impulsa a axenda galega ante o Estado e mellora a vida das persoas”.

Neste sentido, tanto Pontón como a senadora Carme da Silva destacaron o impacto positivo do pacto para Ourense, que mellora a súa mobilidade a través de importantes actuacións en materia de infraestruturas, empezando polos novos descontos na AP-53, unha rebaixa nas peaxes que suporá un desconto do 75% para os ourensáns e ourensás que de maneira habitual fan 20 viaxes a Santiago e que pasarán de pagar 12,80 euros por traxecto de ida e volta a 3,20 euros.

A portavoz do Bloque cifrou en 200 euros mensuais o aforro para as e os usuarios recorrentes, unha contía que considerou de especial relevancia nun contexto de crise de prezos, e recordou que haberá tamén un desconto do 50% para as ourensás e ourensáns que teñan telepeaxe e fagan a viaxe de ida e volta de xeito máis puntual.

“Estes descontos rompen coa discriminación que estaban tendo as e os usuarios desta vía”, afondou logo de indicar que a AP-53 terá así os mesmos descontos que o BNG xa conseguira na pasada lexislatura para AP-9, se ben a formación nacionalista seguirá a traballar por unha Galiza libre de peaxes.

Pontón recordou que dende que se inaugurou a AP-53 ata agora, “houbo presidentes do PSOE e presidentes do PP” que tiveron toda a capacidade de aplicar rebaixas nesta autovía mais non o fixeron porque non había vontade política. “Esa vontade política é a que puxo sobre a mesa o BNG que consegue estes descontos que son moi importantes”, subliñou.

A portavoz nacional tamén apuntou que o acordo recolle a recuperación de todas as frecuencias horarias suspendidas durante a pandemia, que afectaban especialmente a Ourense. “Non se pode perder o tren porque é o medio de comunicación do futuro”, insistiu, para engadir que en materia ferroviaria tamén se vai modernizar a liña entre Guillarei e Ourense, o que vai permitir que toda a conexión da zona sur, tanto de viaxeiros como de mercadorías, se homologue aos estándares europeos, o que considerou estratéxico para o desenvolvemento económico ourensán.

Así mesmo, Pontón subliñou que a cidade contará con máis medios para loitar contra a violencia machista cun xulgado específico que se recollerá xa nos orzamentos de 2024, un xulgado cuxa importancia destacou tamén Carme da Silva, dado que o seu carácter específico suporá unha maior protección ás mulleres que sofren violencia machista e un impulso á axenda feminista galega.

A todo isto sumou as melloras recollidas no pacto en materia de benestar social e que terán unha incidencia moi positiva sobre unha provincia cun alto nivel de envellecemento da poboación, como son a actualización das pensións de acordo ao IPC e o aumento das pensións non contributivas, as de máis baixa contía.

“Esta é a política útil do BNG, que estou segura é a que valora a inmensa maioría dos galegos e das galegas, votasen a quen votasen nas pasadas eleccións xerais”, incidiu, para atribuír a continuación as críticas do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a que o acordo “é unha boa noticia para Galiza, pero unha mala noticia para o PP” porque evidencia a súa “incapacidade política” para defender os intereses galegos no Estado. “O que conseguiu a súa presidencia é o equivalente a 0, os méritos de Rueda son un conxunto baleiro para os galegos e as galegas”, concluíu.

Pola súa banda, Luís Seara afirmou que “se o BNG está, Galiza está” e recalcou que os asuntos de Ourense estiveron perfectamente representados e defendidos na pasada lexislatura e “o van estar nesta a través da nosa representación tanto no Congreso como no Senado”.

Seara cualificou de “fantástico” o acordo para Ourense, un pacto que sería imposible, dixo, sen a negociación levada a cabo polo BNG e que vai ter un impacto moi positivo para a cidade, destacando o novo xulgado específico para violencia de xénero, os investimentos en infraestruturas, as rebaixas nas peaxes ou a mellora na seguridade en vías como a N-120, a N-551 ou a A-52.

“Imos ser moi esixentes con Pedro Sánchez na defensa dos intereses de Galiza”

A portavoz nacional do BNG tamén se referiu á nova lexislatura no Estado que comeza hoxe e na que, dixo, “imos ser moi esixentes con Pedro Sánchez” na defensa dos intereses dos galegos e das galegas. Pontón lembrou que o acordo do Bloque é só para a investidura e que, polo tanto, o voto nacionalista vai estar condicionado durante a lexislatura pola defensa da axenda galega e dos dereitos das maiorías sociais.

“O goberno de Sánchez vai ter que gañar o voto do Bloque día a día e debate a debate”, incidiu para engadir a continuación que esta nova lexislatura abre moitas oportunidades para o BNG á hora de defender outros aspectos da axenda galega que non están recollidos no pacto de investidura.

Pontón recalcou que o acordo logrado pola formación nacionalista demostra que “un deputado e unha senadora do BNG son máis útiles para Galiza que o resto ao servizo das forzas estatais”, que non poden presentar un acordo de investidura porque o seu voto “xa está entregado de antemán, uns a Sánchez e outros a Feijóo”. E é neste contexto onde, segundo subliñou, “o voto do BNG é o voto libre que defende os intereses dos galegos e das galegas isto marca a diferenza”, concluíu.