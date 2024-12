Pazolandia consolídase como o gran parque de atraccións de Nadal

Pazolandia, o parque de atraccións máis grande de Galicia e un dos clásicos do Nadal ourensán, abriu hoxe as súas portas con máis de 3.000 visitantes. A actividade rexistrada na plataforma online de reserva e nos propios despachos de entradas consolida o éxito deste parque, instalado no Pazo dos Deportes Paco Paz, no que cada ano se divirten miles de nenos da provincia e do resto de Galicia. Durante a mañá, tamén se observaron colas para acceder ao recinto de máis de 8.000 metros de xogos.

Así, as reservas feitas ata este momento confirman a magnífica resposta das familias, que apostan por esta alternativa de ocio durante as datas festivas e que, ademais, mantén os prezos do ano pasado: 5 euros por persoa para as entradas xerais e 4 euros por persoa para quen integren os grupos promovidos polos concellos e asociacións da provincia.

Ata o 4 de xaneiro, Pazolandia habilitará dúas quendas diarias: de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.00 horas. Só permanecerá pechado o día 31 de decembro e o 1 de xaneiro na sesión de mañá.

A gran novidade deste ano será o carácter inclusivo de Pazolandia. Así, establecerase restrición de emisións acústicas, protexendo así os dereitos daquelas persoas que teñen dificultades para desfrutar dun evento destas características. A segunda gran novidade en materia de accesibilidade será unha pulseira de acceso prioritario para persoas con trastornos do espectro autista, TEA, co fin de que non teñan que agardar demasiado tempo nas colas para atraccións e obradoiros.

Ademais, Pazolandia disporá durante todas as súas sesións dunha "zona de calma", integrada por unha habitación de descanso e relaxación, onde as persoas con dificultades sensoriais podan relaxarse en momentos de sobrecarga.

Pista de hielo en Pazolandia | Onda Cero Ourense

Máis de 8.000 metros de diversión

Os máis de 8.000 metros de actividades que ofrecerá Pazolandia estarán repartidos en dous pavillóns interiores e no exterior. Como novidade exterior, Pazolandia contará coa atracción "Martillo Kamikace", un péndulo de dobre eixo con xiros de 360 grados.

No pavillón auxiliar situaranse as atraccións para os máis cativos, o tren para toda a familia, inchables e carruseis. Tamén estará a zona de ludoteca con parque de bolas e o espazo do xoguete. Na planta baixa, estarán os tirachinas, a montaña rusa tigre ou o circuíto de motos. Como gran novidade este ano, tamén contemplará una pista de patinaxe artificial.

Por último, na primeira planta haberá obradoiros de maquillaxe, tatuaxe, tatuaxe, globoflexia e unha zona dedicada ás últimas novidades en videoxogos, incluíndo simuladores de condución.