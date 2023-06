Ourense Vinis Terrae presenta o viño galego de calidade a 23 países

Os días 5 e 6 de xuño celebrarase Ourense Vinis Terrae, consolidada como a única mostra exclusivamente profesional dedicada aos viños locais.A Feira Galega de Viños e Augardentes de Calidade celebrará a súa décima edición, que contará coa participación de importadores e compradores de 23 países que terán a oportunidade de coñecer as últimas anadas das adegas expositoras, todas elas adscritas á presentes cinco Denominacións de Orixe, 4 delas da provincia de Ourense (Ribeiro, Monterrei, Ribeira Sacra, Valdeorras). A estes súmase a D.O. Rías Baixas, o Consello Regulador de Licores e Augardentes de Galicia e a IXP de Viños de Galicia como Val do Miño e Barbanza e Iria. Esta edición contará coa participación de 64 expositores entre os que se poden atopar adegas e consellos reguladores e un stand do Clúster do Turismo de Galicia que promociona as diferentes rutas do viño de Galicia.

Esta mostra pon en contacto directo aos 64 expositores con importadores de 22 países (Alemaña, Bélxica, Brasil, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Italia, Lituania, México, etc.). Noruega, Holanda, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia e Suíza). A mostra ten un alto índice de fidelización, xa que o 80% das adegas repiten participación neste evento e o 20% farao por primeira vez.

Ourense VINIS TERRAE abrirá as súas portas os días 5 e 6 de xuño en horario de 10:00 a 18:00 horas. A acreditación profesional, de xeito gratuíto, pódese facer a través da web (www.vinisterrae.es) ou directamente no recinto feiral.

Programa de actividades

Ourense Vinis Terrae é unha cita profesional que conta cun completo programa de actividades destinadas a promover a calidade dos viños e augardentes e das variedades de uva autóctonas de Galicia. Ademais de coñecer as últimas anadas das adegas galegas, os profesionais do sector vitivinícola, distribución e hostalería que visiten Ourense Vinis Terrae terán a oportunidade de participar nalgunhas das actividades previstas.

O programa de actividades dentro da propia celebración Ourense Vinis Terrae inclúe, como vén sendo habitual, as catas comentadas nas que se analizarán os viños, brancos e tintos, cos “Acios de Ouro” e tamén os licores e augardentes galardoados co “Pote de Oro y Plata” nas Catas oficiais de Galicia 2022 organizadas pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria – Agacal. Estas catas pódense seguir en castelán ou inglés.

O programa de actividades complétase coa celebración da III Cata Extraordinaria Ourense Vinis Terrae na que participarán na sala os viños das adegas expositoras. Esta cata contará cun xurado profesional no que participarán representantes de enólogos, sumilleres e catadores de distintos puntos de España. Entre as novidades que presentará este evento en 2023 destaca o I Certame “Coñece os nosos viños”, unha cata a cegas por equipos dirixida exclusivamente a profesionais do sector vitivinícola e que se celebrará o luns 5 de xuño pola mañá.

No que se refire ás actividades dirixidas ás adegas, Ourense Vinis Terrae 2023 acollerá a presentación da Plataforma Tecnolóxica do Viño (PTV), asociación que aposta pola Innovación como motor da competitividade do sector vitivinícola nacional e europeo e que conta na actualidade. con máis de 200 socios en todo o país. A presentación correrá a cargo do presidente da PTV e do Grupo Matarromera, Carlos Moro, e contará coa presenza do conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia, José González, que tamén presidirá o acto de inauguración da feira. prevista para o luns 5 de xuño ás 11:45 h.

Por outra banda, tamén se celebrará unha xornada sobre sostibilidade e viticultura na que se abordará a xestión da pegada de carbono nas adegas dirixidas pola empresa AirCo2. Ademais, como vén sendo habitual, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia - EVEGA, aproveitará o evento para presentar o seu último monográfico, o número 11, dedicado nesta ocasión aos "Síntomas das enfermidades da viña galega en imaxes".