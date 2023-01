Ourense reunirá o 6 de febreiro os presidentes provinciais de toda España

Ourense acollerá o 6 de febreiro deste ano a Comisión de Deputacións, Cabildos e Concellos Insulares da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), o órgano do ente municipal que agrupa a todos os presidentes das deputacións de España.Esta reunión nace a proposta do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, sendo ratificada o 3 de outubro de 2022 na Comisión celebrada en Cáceres. A de Ourense será a última que se celebre antes das eleccións municipais do 28 de maio.

Ourense será a capital do poder provincial español

Manuel Baltar destaca a importancia dunha comisión coa que “Ourense reforza o seu liderado no traballo en rede, unha forma fundamental de traballar para esta deputación en España e en Europa, e que xa nos está a ofrecer froitos importantes de progreso”. Ademais, explica, acoller a Comisión de Deputacións, Cabildos e Concellos Insulares fará que "esta provincia sexa a capital do poder provincial español".

O presidente da Deputación de Ourense subliña o valor dunha reunión que reivindique o papel das provincias como "eixos vertebradores do territorio" e o peso específico dos gobernos intermedios, "administracións esenciais e que, a través da colaboración económica, xurídica e técnica". , impulsan aos concellos nunha alianza que permita avanzar na senda da excelencia na prestación de servizos públicos aos veciños.

“Na nosa aposta polo municipalismo e a capilarización territorial”, explica Manuel Baltar, “acoger este encontro é un orgullo e un novo paso na consolidación de Ourense como peza clave e referencia dos gobernos intermedios en temas de máxima importancia para o territorio. progreso.

"Este encontro é unha nova oportunidade para demostrar a importancia da cooperación e a colaboración", valora o presidente da Deputación antes de subliñar que, "moi por encima de calquera interese partidista, os cincuenta membros desta comisión están unidos na defensa da territorios, a busca de oportunidades e o reforzo dos servizos públicos”.

O pleno celebrarase no Marcos Valcárcel

O pleno da Comisión de Deputacións, Cabildos e Concellos Insulares da FEMP celebrarase o día 6 de febreiro a partir das 12:00 horas no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Previamente, a xornada comezará coa recepción dos asistentes (09:30 horas) e as reunións preparatorias dos grupos, que se celebrarán no Pazo Provincial antes da rolda de prensa para asistir aos medios.

Nesta comisión están integrados os cincuenta presidentes provinciais de España. O presidente é Francisco Reyes -presidente da Deputación de Xaén, do PSOE- e o seu vicepresidente é Javier Aureliano García -presidente da Deputación de Almería, do PP-.

Este órgano da FEMP orienta a súa actividade principal cara a “reforzar a singularidade institucional dos gobernos locais intermedios, como responsables e garantes das competencias municipais de cada provincia”. Entre os seus principais obxectivos figura o impulso das iniciativas necesarias para "definir e recoñecer o marco competencial das deputacións, deputacións e deputacións insulares" ou a potenciación do papel dos concellos na "prestación de servizos intermunicipais".