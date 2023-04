Ourense expón a súa calidade agroalimentaria no Salón Gourmets 2023

A provincia de Ourense promove, por segundo ano consecutivo, a súa calidade agroalimentaria na 36 edición do Salón Gourmets, en Ifema (Madrid). A Deputación de Ourense, a través do Inorde, leva a marca "Ourense Enogastronomica" ao máis importante escaparate anual de alimentos e bebidas de alta gama, coa participación de 14 coexpositores que estarán do 17 ao 20 de abril presentando os seus produtos a os visitantes.

A xerente do Inorde, Emma González, visitou hoxe o stand da provincia de Ourense no Salón Gourmets para acompañar aos produtores ourensáns na inauguración desta feira á que “asistimos como destino enogastronómico para xerar valor engadido ao territorio e facilitar plataformas de promoción a pequenas empresas do sector que lles permitan diversificar as súas canles de comercialización”, explicou Emma González.

“Tras o éxito acadado na pasada edición, con máis de 4.000 visitas ao stand durante os catro días que durou a feira e que permitiu ás empresas ourensás realizar preto de 1.200 contactos con profesionais, este ano decidimos, atendendo tamén ao demandas e suxestións dos produtores, aumentar os metros do stand e o número de empresas que poderían participar, así como desenvolver a súa propia actividade no Salón”, engadiu o xerente do Inorde.

O showcooking "Ourense provincia enogastronómica e sostible" exporá cociña de raíz con produtos autóctonos das empresas ourensás que conforman o stand da provincia

Neste sentido, o Inorde programou un showcooking que baixo o título “Provincia enogastronómica e sostible de Ourense”, dous cociñeiros da “Cociña Ourense” comprometidos co produto local, como Gerson Iglesias e Begoña Vázquez, elaborarán diferentes pratos integrando a produtos das empresas expositoras ourensás e expositoras de auténtica cociña e raíces.O obradoiro será mañá martes, 18 de abril, de 10:30 a 12:00 horas, no Pabellón 4 da Aula Gourmet.

O stand da provincia de Ourense cos 14 coexpositores mostra a imaxe de "Ourense Enogastronomica"

O stand do Inorde está pensado para que as empresas participantes poidan expoñer e promocionar os seus produtos, así como para que poidan manter reunións de traballo e facilitar a posibilidade de establecer novas relacións comerciais. Deste xeito, os visitantes poderán coñecer a calidade dos produtos ourensáns, no pavillón 6 do stand 6B30, dende o luns 17 de abril ata o xoves 20 de abril, en horario de 10:00 a 19:00 horas ata o mércores, e de De 10:00 a 17:00 horas o xoves 20 de abril.

As empresas que están con Inorde no Salón Gourmets 2023 como coexpositoras pertencen a distintos sectores agroalimentarios. Participan as cooperativas Postoiro de Vilar de Santos, dedicada a produtos hortícolas, e A Vaquería de Baltar, que promociona a súa carne de vaca galega, así como as empresas Gaia Gourmets, Shiitake de Trives, e Ánades Galicia, que promocionan as súas conservas. e produtos lácteos.Alimentos curados de pato como foie gras, fabas con pato, xamón de pato e confitado de pato.

No apartado máis doce temos La Central Heladera de Ourense dedicada á elaboración de xeados artesáns, Burgano Delicatesen trouxo a Salón Gourmets as súas galletas e bicas de manteiga de vaca, mentres que Melsacra expón o seu mel e produtos derivados.

En materia de viticultura, participan na Denominación de Orixe do Ribeiro as seguintes empresas: Finca Familiar Isabel Salgado, Viños Antonio Montero, Adega O Cotarelo e Adegas Celme, que tamén elabora vermús ecolóxicos. E está a empresa Wines with personality – Vinos de Guarda de Galicia, que elabora e comercializa viños galegos con Denominación de Orixe Ribeiro, Valdeorras, Monterrei e Ribeira Sacra.

O Consello Regulador de Valdeorras, que xa acudiu habitualmente a este evento do sector, tamén está integrado no stand da provincia de Ourense.