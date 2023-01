Ourense como destino destino do sector do turismo de reunións a nivel nacional e internacional

A provincia de Ourense é promocionada na 43ª Feira Internacional de Turismo de Madrid, como un "destino MICE" -acrónimo en inglés para referirse ao turismo de reunións, incentivos, convencións e exposicións- singular e de calidade ante profesionais e empresas do sector para darlle pulo a “un dos segmentos con maior potencial de crecemento e impacto económico do noso territorio coa chegada da Alta Velocidade”, explicou na súa intervención o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.

Coa chegada da Alta Velocidade a Galicia, sendo Ourense a súa porta de entrada, “o noso territorio converteuse nun destino moi competitivo no panorama nacional e internacional para o segmento MICE”, sinala Manuel Baltar. Esta conectividade ferroviaria reforzouse este ano coa inauguración dunha nova liña directa de AVE entre Alacante e Ourense, que permite atravesar a Península Ibérica en menos de 5 horas.

Manuel Baltar afondou na importancia do traballo desenvolvido pola Deputación para as vantaxes competitivas que supuxo a Ourense a chegada da Alta Velocidade, con eixes como o impulso ao sector audiovisual- “que nos levou a un histórico 2022, no que chegaron a coincidir Seis rodaxes simultáneas e no que puxemos en marcha a Ourense Film Commission”-, a hidroterapia, o deporte ou a organización de eventos.

Presentación da estratexia "Ourense provincia MICE, Coge Velocidad" | onda cero

A capacidade de Ourense para atraer e organizar congresos de primeiro nivel

O goberno provincial entende o turismo “como un gran elemento vertebrador do territorio, a través da articulación de experiencias de alto valor engadido, que son as escollidas polo visitante atraído polo MICE”, destaca Manuel Baltar, quen lembra como nos últimos meses Ourense mostrou a súa capacidade para atraer xente para acoller e organizar eventos como o Congreso Internacional de Turismo Termal -en setembro de 2022- ou, nas próximas semanas, a Deputación Provincial da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) -6 de febreiro-, o Conferencia Política da Confederación Europea de Poderes Locais e Intermedios (CEPLI) -7 de marzo- ou o Congreso Internacional de Asociacións Xacobeas -20-23 de abril-.

Segundo os datos publicados por Turespaña, o gasto medio diario de reunións con turistas roldaba os 315-320 euros no período previo á pandemia. Pondo estas cifras en contexto, este nivel de gasto diario triplicou o dun turista que viaxa por motivos de lecer en España. “Estes datos revelan, polo tanto, a importancia do sector turístico de encontros en canto á xeración de valor e crecemento dun destino, contribuíndo a retos fundamentais como a estacionalidade, ou a recorrencia”, engade Manuel Baltar.

Ante esta realidade, a Deputación de Ourense, a través do Inorde, “estivo traballando no desenvolvemento deste produto e un dos resultados é este buscador dixital de espazos singulares que presentamos e que constitúe unha ferramenta de marketing especializada. O noso obxectivo é proporcionar o escenario para que o seu traballo -o de organizadores profesionais, axencias de marketing ou planificadores- sexa un éxito compartido con Ourense. Un destino que denota autenticidade e no que resulta sinxelo, sostible e competitivo planificar eventos diferenciados grazas aos principais recursos do territorio (patrimonio, termalismo, natureza e enogastronomía”, sinalou o presidente da Deputación.

Estes ingredientes combínanse co turista de negocios, que cada vez engade máis actividades de lecer aos seus itinerarios, creando unha viaxe denominada "bleisure travel" -termo formado pola unión das palabras inglesas "business" e "leisure"-.