O Ourense Atletismo protagonizou a gran sorpresa da Copa

O equipo femínino do Ourense Atletismo foi sen lugar a dúbidas a gran sorpresa do campionato de Copa ao lograr o triunfo nun axustadísimo resultado por diante da Gimnástica de Pontevedra a quen superaba nun encontro de infarto por 82,5 a 82 puntos .

As ourensás moi motivadas ao longo de todo o encontro, cimentaron o seu resultado grazas a súa gran regularidade na que tan só Andrea Reija en valos e Manuela Blanco en pértega lograban os títulos parciais. Xunto elas o equipo de As Burgas sumaba cinco segundos postos e tres terceiros que xunto ao resto de actuacións, contribuiron ao título ourensán. A Gimnástica de Pontevedra e o RIA Ferrol, completaron postos de podio nunha clasificación na que o campión do ano pasado, o A.Feminino Celta remataba cuarto.

Categoría Feminina:

1º Ourense Atletismo.

2º Sociedad Gimnástica.

3º Ría Ferrol.

4º A.Femenino Celta.

5º Atletismo Narón.

6º Lucus Caixa Rural Galega.

7º ADAS CUPA.

8º Atletismo Santiago