Minuto de silencio e aplausos para respaldar dende Ourense aos afectados pola Dana

Conmoción en Ourense polas consecuencias mortais do temporal acontecido no levante español. Na capital foron convocadas concentracións diante do Concello de Ourense (na imaxe) e da Deputación para expresar a solidaridade coas vitimas e as familias dos máis de 60 falecidos. As concentracións foron convocadas de "urxencia" atendendo o chamamento da Federación Española de Municipios e Provincias. Nelas gardouse un minuto de silencio que culminou nun sonoro aplauso.

Dende o parlamento galego en Compostela tamén trasladaban esta mañá unha mensaxe de alento ás familias das vítimas desta traxedia e tamén o presidente da Xunta Alfonso Rueda ofrecía medios técnicos da comunidade para colaborar na catástrofe recibindo o respaldo da lider da oposición, a nacionalista Ana Pontón quen nunha comparecencia tamén quixo trasladar a sua consternación e vontade de colaboración cas familias afectadas. A comparencias dos lideres políticos galegos ante a magnitude da Dana que afectou ao País Valenciá producíase pouco despós dunha declaración institucional do presidente do goberno, o socialista Pedro Sánchez que brindou toda a colaboración do estado.