O Mercado da Reserva de Allariz agasalla aos seus clientes este Nadal

Os produtores do Mercado Da Reserva e o Concello de Allariz premiarán a fidelidade dos clientes que merquen durante o Nadal no Mercado.

10 pequenas empresas locais poñen a venda os seus produtos no Mercado da Reserva da Biosfera de Allariz todos os sábados. Nel poderase atopar produto de proximidade, elaborado no territorio con calidade contrastada como pode ser o Queixo do Rexo, porco celta de Embutidos Vilaboa, Mel de Bosque, Hortalizas Corvillón, Mimá hortalizas e mel,Carabuñas, Faragullas e produtos con fariña de castaña de Pételo, Xabón d´Allariz, elaborado con leite de Burra pola asociación Andrea.

Todas persoas que compren no mercado este nadal, dende o 11 de decembro ata o 8 de xaneiro, entrarán no sorteo de un lote de produtos do mercado e un vale de 250 € para gastar no comercio local.

Unha oportunidade estupenda para a coñecer a calidade e variedade do produto local e fomentar o consumo de proximidade, tecendo redes de colaboración entre distintos produtores.

Ademais este ano, por coincidencia cos festivos de nadal, o Mercado da Reserva adiantase ao venres 24 e 31 de decembro en vez de os sábados durante esas dúas semanas.

O sorteo celebrarase o sábado 15 de xaneiro. A iniciativa foi presentada esta semana no mercado de Allariz ca participación dos produtores e da edil de promoción económica María López “esperamos que a idea teña una boa acollida e que a mesas destas festas estean cheas de produtos locais”

O domingo 9 a Capela Madrigalista dará un concerto na Igrexa de Santiago ás 19:00h.

Para os espectáculos e obradoiros, agás o do mércores 29, poderase reservar entrada ou participación na Casa da Cultura de Allariz, no correo cultura@allariz.gal ou no 988 440 859.

Por outra banda a Área de Deportes organiza coma todos os anos a Carreira Popular A Derradeira. A saída será dende a Praza Maior o día 31 de decembro ás 17:00h e a única condición para participar e que toda aquela persoa que se achegue a realizar a proba aporte alimentos non perecedoiros.

Asemade dende a Casa da Mocidade organizan o Campionato de Arume 2021 do 20 de decembro ao 6 de xaneiro. Poderase participar só ou en parella. Tamén lanzan un challenge en redes que se chama “Pala de canto”. Consiste no reto de cantos golpes a pelota de ping-pong coa pala de canto eres capaz de dar? Todo mozo ou moza que queira poderá participar subindo un video facendo o reto a Instagram e etiquetando a @mocidadeallariz.

Toda una cheas de actividades para este Nadal tan diferente que poderás consultar en allariz.gal/nadal.