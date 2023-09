Manuel Villanueva Premio OUFF

A 28ª edición do Ourense Film Festival (OUFF) recoñece en 2023 “a ampla e exitosa traxectoria profesional no mundo da televisión” de Manuel Villanueva (Marín, 1957), concedéndolle o Premio OUFF Televisión. O galardón, ademais, subliña o vínculo do director xeral de Contidos de Mediaset España coa provincia de Ourense e o seu apoio e colaboración co festival desde os seus inicios. Villanueva recibirá este recoñecemento o mércores 4 de outubro no Teatro Principal de Ourense.

A presenza de Mediaset España no OUFF complétase nesta edición con varias primicias para o público do festival, xa que o grupo presentará o primeiro capítulo da serie Urban. La vida es nuestra, coa presenza de Asia Ortega, unha das súas protagonistas; estreará o tráiler e mostrará en exclusiva un clip da película de Telecinco Cinema Ocho apelidos marroquís, nun acto ao que acudirá o seu director, Álvaro Fernández Armero, con parte do elenco artístico; pre-estreará unha reportaxe da nova tempada do programa de Cuatro Fuera de cobertura, coa presenza da súa directora e presentadora, Alejandra Andrade; e mostrará por primeira vez Mi otro Jon, película de Paco Arango 100% benéfica para a Fundación Aladina, na gala de clausura.

Manuel Villanueva: unha vida dedicada á televisión

Director xeral de Contidos do grupo Mediaset España, Manuel Villanueva está considerado como un dos directivos máis importantes da televisión neste país. Os seus inicios profesionais están ligados á radio en Galicia, con colaboracións en Radio Pontevedra (Cadena Ser), Radio 80 Pontevedra e, posteriormente, na radio pública autonómica. En televisión iniciou a súa traxectoria na Televisión de Galicia para pasar posteriormente a Canal Plus, Antena 3 e, finalmente a Telecinco desde 2002, onde ocupa o cargo de director xeral de Contidos do grupo Mediaset España.

En prensa escrita foi colaborador de xornais como Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia, A Rexión, Faro de Vigo, a revista Luzes, Tapas, o diario El Mundo ou o diario dixital Nius coa sección semanal, “Palabra de Vino”. Impartiu seminarios de formación en distintas universidades como a Complutense de Madrid, a Pontificia de Salamanca, a Universidade Europea de Madrid ou a Escola de Cinema San Antonio de Baños en Cuba.

A literatura é outra das súas grandes paixóns. Como escritor é autor de varios libros, entre os que destacan Por el camino primitivo. Peregrinar a Compostela (Fundación Caixa Galicia, 2008, coautor con Jesús Villamil) ou Palabra de Vino, (Muddy Waters Books, 2021). A súa vinculación, tanto co mundo do cinema como con Ourense, foi sempre moi estreita e valorada. En 2022, a Deputación de Ourense nomeouno Fillo Adoptivo da Provincia e en 2018 recibiu a Insignia de Prata das Xornadas de Cinema e Vídeo de Galicia (Xociviga, O Carballiño). Tamén foi un gran colaborador e apoio do Festival de Cinema de Ourense desde as súas primeiras edicións.