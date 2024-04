Luis Menor: “O AVE é ese factor de competitividade e valor engadido que necesita Ourense"

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, afirmou na Casa de Galicia de Madrid que “o AVE é ese factor de competitividade e valor engadido que necesitabamos en Ourense”, un instrumento ao servizo dunha provincia “que ten a inmensa capacidade de sorprender ao viaxeiro”.

Luis Menor fixo estas declaracións durante a presentación do libro “Ourense, ”, do escritor e xornalista ourensán Moncho Conde Corbal e publicado pola Deputación. Un traballo, agradeceu Menor, no que Ourense se promociona "como a cidade que te acolle a Galicia, a pouco máis de dúas horas de Madrid".

O AVE "é o milagre que transforma as distancias físicas en tempo" e que pon ao alcance de calquera viaxeiro un territorio "que sorprenderá a quen non o coñeza", subliñou o presidente da Deputación, quen ante o ateigado salón do Casa de Galicia en Madrid destacou a singularidade termal da provincia, á que se refiren a maioría dos colaboradores que participan neste libro.

O patrimonio arquitectónico e histórico, a natureza, o enoturismo, a gastronomía e os camiños xacobeos foron algúns dos recursos máis importantes citados por Luis Menor “nun prólogo da viaxe que me gustaría que fixeses á nosa terra”, convidou aos presentes. .

Xunto ao director da Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, o autor do libro, Moncho Conde Corbal, confiou en que este traballo "teña continuidade con máis achegas". O punto de partida desta publicación, revelou, foi a preocupación por dar a coñecer a cidade e a provincia aproveitando a chegada do AVE a Ourense, “como medio para que os madrileños nos visiten máis facilmente”.

“Ourense, ”, explicou Conde Corbal, incorpora a perspectiva e a memoria de nove xornalistas, escritores, ilustradores e profesionais da comunicación “con capacidade para expresar literariamente as emocións que esta terra xera neles”.

Coa colaboración fotográfica de Mani Moretón na portada, convertida en debuxo, e un marcapáxinas coas pontes sobre o río Miño ao seu paso pola capital, o volume transformarase agora nun agasallo que todos os viaxeiros que embarquen no AVE. recibir en Chamartín con destino a Ourense o 23 de abril, coincidindo coa celebración do Día do Libro.