Lorenzana destaca "a boa evolución" do mercado de traballo no último ano

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, valorou os datos do paro rexistrado e de afiliacións á Seguridade Social destacando a “boa evolución” do mercado de traballo de Galicia que no último ano (comparativa entre xaneiro de 2023 e xaneiro de 2022) rexistrou unha caída do desemprego do -5,77% (-8.884 persoas). A cifra actual de paro, 145.048 persoas, é a máis baixa contabilizada nun mes de xaneiro de toda a serie histórica (1996). Ademais, Galicia creou emprego no último ano cun aumento das afiliacións do 0,86%, un dato que, en palabras de Lorenzana, é “relevante” porque as afiliacións aumentan (+8.784) “de xeito correlativo” á baixada do paro (-8.884).

Máis polo miúdo, Lorenzana explicou que o desemprego caeu nas catro provincias e nas sete grandes cidades galegas, así como en todos os sectores económicos, liderando o descenso a agricultura e pesca (-16,12%) e a construción (-10,06%). Con respecto aos colectivos con máis dificultades para atopar un traballo, os datos tamén amosan unha boa evolución anual: descendeu entre os menores de 30 anos (-8,04%), parados de longa duración (-7,27%) e mulleres (-4,61%). As cifras de parados menores de 30 anos e de mulleres, ademais, son as máis baixas de toda a serie histórica (maio 2005) nun xaneiro.

En canto ás afiliacións, sinalou que a cifra, que continúa a superar a barreira do millón de persoas cotizantes, sitúase a un nivel superior ao reflectido hai 13 anos (2010).

Na evolución mensual, a conselleira explicou que a subida do paro responde a unha caída do emprego estacional despois da campaña de Nadal. De feito, sinalou que o desemprego só aumenta no sector servizos, concentrándose ese incremento no comercio e a hostalería. Pola contra, o desemprego baixa na construción (-1,16%), na industria (-0,37%) e na agricultura e a pesca (-0,19%). No Estado, o paro tamén se incrementou e en maior medida que en Galicia, ao subir nun +2,49% fronte ao aumento galego do +1,99%

En palabras de Lorenzana, as cifras coñecidas na evolución anual van en liña coas rexistradas na última EPA que reflectiron que Galicia pechou 2022 con menos paro, máis emprego e de maior calidade e con máis activos que o ano anterior, “polo que Galicia segue a recuperar poboación, e, ademais, é poboación que traballa”, subliñou.

Para rematar, a titular de Promoción do Emprego indicou que a Xunta continúa traballando para aumentar as posibilidades laborais das galegas e galegos, afinando na formación, na colocación, a través do sistema de orientación laboral ao que se está incorporando o novo persoal, e “sendo atractivos para o talento que queremos recuperar a través do Plan Retorna Cualifica Emprego”, engadiu. Explicou que o labor da Administración autonómica está a centrarse na actualidade en que as empresas comuniquen á Xunta as vacantes que existen para poder ofrecelas ás galegas e galegos sen emprego e tamén ás persoas emigrantes que desexen retornar.