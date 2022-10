LaRon Smith pivot de emerxencia para o COB

LaRon (Nova York, 20 de decembro de 1993) chega da liga LEB Plata en que foi capaz de levar as súas medias a 9,3 puntos e 5,6 rebotes en pouco máis de 23 minutos de xogo por partido. Cos seus 2,05 m de altura e 2,33 m de envergadura, destaca pola súa capacidade para correr en pista aberta, para rematar por riba do aro e suma a súa intimidación en defensa que lle permite sumar un elevado número de tapóns (1'8 nos últimos partidos disputados como internacional co seu país).

Coa súa incorporación, o COB pecha a última ficha para a tempada que comezará este vindeiro venres e un xogador que cumpra co características e perfil que busca o corpo técnico.