"O home e o cana" de Angel de la Cruz chega ao cine con Manuel Manquiña

O 20 de outubro estréase nas salas a premiada película 'O home e o can', producida por Ézaro Films e dirixida por Ángel de la Cruz. O filme, rodado integramente en galego e en branco e negro, conta con Manuel Manquiña e Paula Chaves como protagonistas dunha historia que conectará cos espectadores de moitas maneiras, pero sobre todo a través da súa volta ás nosas orixes, a esa Galicia rural cada vez máis despoboada. , onde a soidade non elixida ás veces o abafa todo, e na que o contraste coa Galicia urbana é cada vez máis acusado.

"Non podemos estar máis satisfeitos coa traxectoria do proxecto porque antes da súa estrea nos cines xa levaba trece premios". -indica o director, Ángel de la Cruz. De la Cruz levaba tempo imaxinando esta historia, que bota directamente das fontes do neorrealismo. "Quería renderlle homenaxe ao neorrealismo, volver mostrar a realidade, sen adornos". E, nese camiño cara á simplificación, cara ao cinema máis puro, o actor Manuel Manquiña sempre estivo na cabeza do director para interpretar a Manuel, o protagonista desta historia.

“Desde o primeiro momento, o personaxe de Manuel foi Manquiña: xa non había opcións nin propostas, é Manuel. Veremos unha Manquiña nun rexistro completamente diferente ao que estamos acostumados”, di Ángel de la Cruz.

o home e o can | onda cero

Manuel Manquiña, cómodo no drama

“O personaxe -Manuel- é un home sinxelo, natural, que ten dificultades para expresarse. Para darlle cabida, tentei simplificar a súa linguaxe ao máximo, buscando unhas características físicas que identifique”, conta o actor Manuel Manquiña. Máis coñecido polo seu traballo noutro tipo de papeis, Manquiña afirma, con todo, que é "cómodo no drama".

Ao seu carón, no seu primeiro papel cinematográfico, Paula Chaves abandonou durante unhas semanas o seu papel de músico para poñerse na pel de Paula, unha moza desaparecida, metida nunha procura que parece inalcanzable, que será clave para Manuel. , igual que el. Será para ela.

BSO ‘O home e o can’

A BSO da película, composta e interpretada polo pianista e compositor musical ourensán Jaime Fernández Garrido, consta de seis pezas que aparecen ao longo do filme e que leva meses circulando por diferentes plataformas musicais así como o videoclip da canción. parte central da película, 'Tan, Tan', composta pola cantautora Pauliña, a protagonista feminina. "Levan un tempo e están a traballar moi ben", di Ángel de la Cruz.