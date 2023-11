Gran acollida dos viños da D.O. Ribeiro no evento Vidivinos Zaragoza

O C.R.D.O. Ribeiro participou esta semana no showroom organizado pola empresa Vidivinos en Zaragoza cun túnel representativo de viños da Denominación de Orixe.

O martes este acto celebrouse no hotel Vincci Zaragoza Zentro en horario de 12:00 a 15:00 e de 17:00 a 21:00 horas. Unha acción que estivo enfocada aos profesionais do sector vitivinícola, como distribuidores, hostaleiros, restaurantes, medios de comunicación, sumilleres, catadores, así como aos amantes do mundo do viño da capital aragonesa que, cun total de 694.109 persoas, conta con Consolidouse recentemente como a cuarta cidade máis poboada de España, superando a Sevilla e despois de Madrid, Barcelona e Valencia.

Cumpriuse o principal obxectivo da participación neste evento, que é promover e reforzar a marca D.O. Ribeiro fóra de Galicia, presentando a todos os profesionais que se achegaron ao stand viños únicos, finos e elegantes, con marcada personalidade e diversidade, así como coñecemento das súas variedades autóctonas, como Treixadura, Albariño, Godello, Lado, Torrontés.. .

As adegas participantes no túnel D.O Ribeiro, que buscan reforzar e aumentar a súa presenza comercial en Zaragoza, son Bodegas GRM, Bodegas Casal de Armán, Bodegas Cunqueiro, Pablo Vidal Vinos con Personalidade e Pateiro Vinos de Guarda.

Juan Manuel Casares Gándara, presidente do C.R.D.O. Ribeiro, tras participar por primeira vez nesta cidade, comenta que “achegamos un bo número de viños en cata vertical a máis de 70 profesionais zaragozanos, dende 2020 ata a colleita máis recente, 2022, viños monovarietais e multivarietais. elaborado con variedades autóctonas. Os profesionais puideron gozar de primeira man do bo saber facer e do sentir que caracteriza a nosa viticultura na D.O. Ribeiro.”

O C.R.D.O. Deste xeito, Ribeiro continúa coa súa misión, participando en actividades baseadas no desenvolvemento empresarial das adegas nas áreas de consumo nacional máis importantes, mantendo a cota no seu mercado vocacional, Galicia, e abrindo e potenciando mercados a nivel nacional e internacional.

Vidivinos, promotor da cultura do viño

Trátase de eventos que se realizan para difundir o viño en toda España, especialmente centrados na canle HORECA. O seu obxectivo fundamental é xerar encontros entre adegas e profesionais da hostalería, restauración e tendas especializadas como canle fundamental para que os viños se poidan dar a coñecer ao público final.