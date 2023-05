Galicia acada a cifra de desemprego máis baixa de toda a serie histórica

Galicia acadou no mes de abril a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica, desde o ano 1996, con 139.343 persoas, sendo a terceira vez, tamén desde 1996, que o número de desempregados cae por debaixo das 140.000 persoas: en xullo de 2007 situouse nas 139.998 persoas e en xullo de 2022 nas 139.850. Así o destacou hoxe a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, na valoración que fixo dos datos do paro rexistrado e de afiliacións á Seguridade Social. Sinalou a “coherencia” das cifras, xa que o paro caeu e as afiliacións creceron tanto na evolución anual como mensual. Tamén indicou que os datos amosan, como na última EPA (1º trimestre 2023), que “a poboación activa que se incorpora ao mercado de traballo é poboación ocupada”.

No referido ás cifras do desemprego, apuntou que descenderon con respecto a hai un ano e na comparativa con marzo nas catro provincias galegas, nas sete grandes cidades, en todos os sectores económicos, así como nos colectivos prioritarios para a Xunta como son, entre outros, os menores de 30 anos, as mulleres e os parados de longa duración.

Na comparativa con abril de 2022, o paro diminuíu nun -7,48% (-11.259 persoas). Por sectores, liderou o descenso o primario (-16,86%), seguido da industria (-13,74%), da construción (-9,88%) e dos servizos (-6,58%).

Por colectivos prioritarios, decreceu, especialmente entre os menores de 30 anos (-13,52%) seguido das mulleres (-6,56%) e dos parados de longa duración (-4,19%). As cifras de parados de menos de 30 anos e de mulleres sen emprego son as menores da serie histórica (2006) para este mes. Ademais, o número de persoas paradas de longa duración é o máis baixo nun abril desde 2009.

As afiliacións, pola súa banda, continúan a superar a barreira do millón, situándose a cifra (1.050.315) a un nivel superior ao reflectido hai 14 anos, en abril de 2009.

En canto á comparativa co mes pasado, o paro tamén diminuíu en Galicia, nun -1,77% (-2.504). Por sectores económicos, liderou a caída o primario (-1,96%), seguido dos servizos (-1,82%), da industria (-1,59%) e da construción (-1,24%). As afiliacións tamén creceron na comunidade galega, nun 0,65%.

Lorenzana, para rematar, sinalou que Galicia continúa “na senda da recuperación” e apuntou á importancia de “continuar a traballar para crear máis emprego de calidade para que os empregos novos sexan non só en cantidade, senón en calidade”.