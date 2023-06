As Festas de Ourense 2023 rematan cun balance moi positivo para o goberno municipal, que destaca a grande participación do público nas diferentes actividades programadas ao longo destes cinco días de celebracións. "As festas foron un éxito”, asegurou esta mañá o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quen manifestou que con este novo formato “compacto” e “sincronizadas” coa fin do curso escolar, as festas da cidade “estanse consolidando, cunha grande aceptación e moitísima xente na rúa”.

Festa da Mocidade, fogos artificiais, orquestras e concertos foron algunhas das citas máis destacadas da programación deseñada polo Concello, que contaron cunha participación masiva. O alcalde subliña que “sobre todo, conseguimos xerar a inercia de que en Ourense saíndo a certos eventos, desfrutas. Arrincamos a inercia na cidade de saír á rúa. Os eventos que facemos sempre están cheos de xente porque se arrincou unha inercia que outrora non había”.

A próxima cita do calendario na cidade serán as Festas da Ponte, que un ano máis celebraranse no mes de xullo.