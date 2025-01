Falece un conductor de 51 anos que bateu contra un muro en Amoeiro

Un conductor de 51 anos faleceu a primeiras horas do luns nun sinistro viario acontecido na estrada Ou 0525 en Bóveda no concello ourensá de Amoeiro. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaba coma único ocupante saíuse da estrada pola marxe esquerda e bateu contra un muro.

Ate o lugar acudiu un equipo de bombeiros para excarcelar o corpo que quedou atrapado no interior do turismo e os servizos médicos que tamén se desplazaron ao lugar do sinistro, só puideron certificar a sua defunción.

Segundo informou a Garda Civil de tráfico de Ourense o falecido "non facia uso do cinturón de seguridade".