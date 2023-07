Más de Uno Ourense

Falamos con Luis Menor, novo presidente da Deputación de Ourense

En Más de Uno Ourense conversamos co novo presidente da Deputación de Ourense, alcalde de Pereiro de Aguiar e senador popular, Luis Menor. Menor lembrou que as suas prioridades estarán na institución provincial e adiantou que está disposto a postularse coma sucesor de Baltar no PP chegado o momento.