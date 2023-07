Más de Uno Ourense

Falamos con Gabriel Alén, delegado territoral da Xunta

A prevención dos lumes forestais, a toma de posesión de Luis Menor coma novo presidente da Deputación ou as axudas ao emprendemento femenino centraron algúns do asuntos de actualidade que abordamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén.