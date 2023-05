Expourense incorporase a Organización Mundial do Turismo

Expourense, o recinto feiral de Ourense, adhírese á lista de Membros Afiliados da Organización Mundial do Turismo. A OMT aceptou oficialmente esta candidatura durante a celebración da 118a Asemblea do seu Consello Executivo que tivo lugar o pasado 18 de maio en Punta Cana, na República Dominicana.

Como Membro Afiliado da OMT, Expourense aumenta a visibilidade local, rexional, nacional e global dos seus proxectos relacionados co turismo a través da rede e das canles da OMT. Expourense organiza dúas das cinco feiras internacionais de turismo que se celebran en España: Xantar (Feira Internacional de Turismo Gastronómico) e Termatalia (Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar) que agora contarán co selo de Membro Afiliado da OMT, ferramenta fundamental. para aumentar a competitividade dos actores do sector privado no turismo. Ademais, Expourense é un dos poucos organizadores da feira que leva a cabo proxectos propios noutros países, como Termatalia, que este ano se celebrará en Uruguai entre os días 4 e 6 de outubro coa estreita colaboración do Ministerio de Turismo uruguaio.

Na carta de aprobación da adhesión de Expourense, o director do Departamento de Membros Afiliados da OMT, Ion VIlcu, afirmou que "a OMT considera ao sector privado un socio importante no cumprimento do seu mandato de promover o desenvolvemento do turismo sostible e a consecución da Axenda 2030. Neste contexto, recoñecemos o gran potencial da colaboración con Expourense para contribuír á creación dun sector turístico máis ético e responsable, en beneficio da comunidade internacional”. O Departamento de Membros Afiliados da OMT é a principal porta de entrada de alianzas e colaboracións entre o sector público e o sector privado no turismo e lembremos que Expourense se posicionou como exemplo de cooperación público-privada en todas as feiras e proxectos que promoven .

O Departamento de Membros Afiliados da OMT reúne a máis de 500 empresas, institucións educativas e de investigación, destinos e ONG, ofrecéndolles un espazo para dialogar, compartir información e emprender máis accións. A súa misión principal é fomentar as sinerxías entre os Membros Afiliados e os Estados Membros e promover o intercambio de coñecemento entre axentes clave, co obxectivo de contribuír á promoción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas.

Ademais de Expourense, aprobouse a adhesión doutras 15 entidades vinculadas ao turismo de países como Estados Unidos, México, Turquía, Bélxica, Grecia, Macedonia, Indonesia ou Malaisia, así como outras dúas empresas españolas.