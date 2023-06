Expourense abre esta fin de semana o Salón do Vehículo Clásico

Expourense abre o Salón do Vehículo Clásico, a gran novidade no calendario feiral do recinto ourensán para este 2023. A primeira edición deste evento celebrarase o sábado 24 e o domingo 25 de xuño e ten como obxectivo converterse nun gran punto de encontro para os afeccionados. de vehículos clásicos. Ademais, será unha oportunidade para coñecer as últimas tendencias e novidades do sector, así como para establecer contactos e facer negocios, xa que o salón conta cunha zona de compra e venda de clásicos.

O I Salón de Vehículos Clásicos contará coa presenza de 20 expositores especializados no sector clásico e entre os que se atopan empresas tanto de venda como de recambios, accesorios, compoñentes, pintura, miniaturas, etc. Ademais, participan quince clubs clásicos (tanto de coches como de motos coa presenza de varios clubs "Vespa") de toda Galicia e mesmo de ámbito nacional. A zona expositiva tamén inclúe a participación de máis de 120 vehículos clásicos (matriculados ata 1993, é dicir, cun mínimo de 30 anos de antigüidade) entre os que se poden atopar coches, motos, camións ou autobuses. Estes vehículos de exposición son doados por coleccionistas particulares, restauradores, mecánicos, clubs e particulares. Entre os vehículos desta exposición pódense contemplar o mítico “Alpinche” cedido pola Fundación Estanislao Reverter ou os autobuses de viaxeiros da empresa Autocares Cuíña.

Organizada por Expourense, esta primeira edición do Salón do Vehículo Clásico conta co apoio da Deputación de Ourense. O horario da feira será, tanto o sábado como o domingo, de 11:00 a 20:30 horas. A entrada para o público ten un custo de 5 euros, sendo gratuíta para os menores de 12 anos.

O salón ten a súa propia páxina web para o evento www.salonvehiculoclasico.com e un perfil de Instagram @salonvehiculoclasico no que se anuncian todas as confirmacións de expositores e vehículos participantes.