España suma a súa terceira Copa de Europa de fútbol sala feminino

A selección española feminina de fútbol sala dirixida por Clàudia Pons sumou en Debrecen (Hungría) a súa terceira Eurocopa tras vencer na final a Ucraína por 5-1.A pesar da súa derrota, a Ucraína dirixida por Oleg Shaytanov logrou a súa mellor clasificación no Europeo, tras o bronce en 2022. A selección amplía o seu palmarés no torneo continental no que se impuxo nas tres edicións disputadas ata agora, nas dúas anteriores o rival foi Portugal, ao que venceu en 2019 por 4 a 0 e en 2022 no tanda de penaltis.

Un gol temperán de Peque desde os seis metros, outro de Babenko en propia meta e un gol tardío de Ale de Paz pecharon un primeiro acto, no que a calidade española marcaba a diferenza. Pouco despois da reanudación, Irene Samper marcou o 0 a 4. Xa co xogo de cinco, Ucraína recortou cun gol de Shulha, pero Dany desde o seu propio campo subiu o marcador ata o 1 a 5, co que concluíu a final.

Peque foi nomeada como a xogadora máis valiosa da Eurocopa, o día en que cumpriu 101 seleccións.

No partido polo terceiro e cuarto posto da Eurocopa, Portugal non tivo máis remedio e goleou a Hungría por 12-0, con goles de Kota (en propia meta), Carla Vanessa (3), Sara Ferreira, Lídia Moreira, Cárol (2 ), Fifó (2), Janice Silva e Pisko.