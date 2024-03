O PP esixe no Senado a exclusión do lobo da lista de especies protexidas

O Partido Popular leva ao Senado unha moción na que solicita ao Goberno de España a exclusión do lobo da Lista de Especies Silvestres en Réxime Especial de Protección (LESPRE) e que, en colaboración coas comunidades autónomas que máis sofren este problema e os sectores implicados, elaboran un Plan de Xestión que compatibilice a súa conservación coa defensa dos intereses dos gandeiros.

Os populares lembran que ata 2021 as comunidades autónomas estaban autorizadas a adoptar medidas de control das poboacións de lobos para garantir a súa convivencia coa actividade gandeira, pero que isto cambiou cando ese mesmo ano o Goberno -co voto en contra das comunidades afectadas- decidiu. incluír toda a poboación do lobo español na lista de especies estrictamente protexidas.

"A consecuencia da inclusión do lobo na LESPRE é o malestar da poboación rural e máis concretamente dos gandeiros, que ven cada día diminuír os seus rabaños como consecuencia dos ataques do lobo", sinala o texto da moción na que tamén subliña que a compensación económica non é suficiente porque "o gandeiro non quere diñeiro, quere aos seus animais".

De aí que instan ao Goberno a que o lobo pase de ser unha especie "estrictamente protexida" a unha especie "protexida", en liña co último informe da Unión Europea no que se recomenda reconsiderar a postura sobre a protección total do lobo.especie.

É necesrio manter o equilibrio no medio rural

Sobre esta cuestión, a senadora pola provincia de Lugo e alcaldesa de Guntín, María José Gómez explica que "desde hai uns anos pasamos de ver de cando en vez un lobo achegarse a un rabaño a velos nunha manada" e non só a atacar aos animais.que son extensivos, pero tamén aos cans que protexen estas granxas e mesmo as casas particulares.

"Hai que poñer en marcha medidas de control porque o lobo non ten depredadores naturais", asegura, insistindo na necesidade de "manter o equilibrio no rural" para que o traballo dos gandeiros sexa compatible coa protección do lobo.

Ademais da súa, a moción rexistrada polo Partido Popular conta tamén coa sinatura do senador e alcalde de Lalín, José Crespo, en representación da provincia de Pontevedra, e da senadora Carmen Leyte en representación da provincia de Ourense.