Entroido de Verín, o entroido es ti

La Brújula de Galicia, especial Entroido de Verín

Onda Cero Galicia, con Ángeles San Luis a cabeza e Luis Cerdeira os mandos técnicos desplazouse ata o Museo Claustro Mercedario para realizar o seu programa "La Brújula de Galicia" desde Verín e celebrar así unha nova edición do Entroido.

O mércores de 19:05 a 20:00 horas, Verín e o seu entroido foi protagonista en toda Galicia

Onda Cero Galicia no Museo Claustro Mercedario de Verín | Onda Cero Ourense

Entroido de Verín

Gerardo Seoane, alcalde de Verín

O alcalde de Verín recibiu a Onda Cero Galicia no Museo Claustro Mercedario de Verín e explicounos a base desta edición do Entroido incidindo no obxectivo de recuperar o entroido de sempre.

Gerardo Seoane e Angeles San Luis | Onda Cero Ourense

Emilia Somoza (concelleira de cultura e festexos) e Diego Lourenzo (tenente alcalde de Verín)

Emilia Somoza e Diego Lourenzo (concelleira de cultura e fextexos e tenente alcalde de Verín respectivamente) cóntanos todo o que se pode vivir en Verín coa sua grande festa, o Entroido.

Emilia Somoza (concelleira de cultura e festexos) e Diego Lourenzo (tenente alcalde de Verín) | Onda Cero Ourense

Mercedes Astorga, entroideira

Mercedes Astorga, entroideira de Verín desde sempre cóntanos cómo se vive o entroido desde dentro con toda a intensidade.

Mercedes Astorga, entroideira de Verín | Onda Cero Ourense

Alvaro Ferreira, cigarrón de Verín

Alvaro Ferreira, explicounos entre outras cousas a importancia dos cigarróns no entroido de Verín, a súa orixe e a tradición en torno a eles.

Alvaro Ferreira, cigarrón de Verín | Onda Cero Ourense

Ángeles San Luis, a nosa mestra de ceremonias

A conductora de La Brújula de Galicia, Ángeles San Luis, desplazouse a Verín para contar ó mundo a través de Onda Cero Galicia cómo é o Entroido de Verín.

Angeles San Luis no Entroido de Verín | Onda Cero Ourense

Luis Cerdeira, levou o son do Entroido de Verín a todo o mundo

O especial "Entroido de Verín" emitiuse para toda Galicia a través de todo o circuito rexional de emisoras de Onda Cero Galicia pero, ademáis, a radio actualmente chega a calquera punto do planeta grazas a internet (tanto en directo como en formato podcast) pero para que éso sexa posible é imprescindible a labor dos técnicos de son. O especial "La Brújula de Galicia" desde Verín foi posible debido ó traballo de Luis Cerdeira (desde o Museo Claustro Mercedario de Verín) e Carlos Otero no control central de Onda Cero Galicia.

Luis Cerdeira na técnica desde Verín | Onda Cero Ourense