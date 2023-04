Empate insuficiente para o Telde que salva un punto ante o Ourense Envila

Dominio dende o inicio do Ourense Envialia que se fixo co control do partido, ante o Teldeportivo, que alternou presións en medio e tres cuartos de campo. Na contra, Telde tivo unha clara ocasión de Sofía que María Arias sacou baixo paus.

Aos nove minutos de partido, Sara Santos redondeou un balón solto na área, para abrir o marcador tras un disparo de Cèlia Catà. O encontro carecía de ocasións claras e o plantexamento mantivo vivas as expectativas de ambas as escuadras. O Envialia chegou ao tramo final do período cubrindo a súa cota de cinco faltas, cun Telde moi incisivo na presión que loitou por conseguir o empate.

Na reanudación, as teledenses sorprenderon co partido inicial de cinco con Idoya como porteira e xogadora, aínda que minutos despois desistiron momentaneamente, ante un Envialia ben equipado sobre o parquet. O conxunto galego dominou a posesión, ante un Telde que, con alternativas por diante e marcando as marcas na zona de pivote, conseguiu manterse moi vivo no choque. Chegouse ao momento decisivo cun Teldeportivo volvendo arriscar co xogo de cinco e no primeiro ataque conseguiu o empate, cun gol de Virginia no fondo tras un rápido movemento exterior.

Ourene tamén optou polo xogo de cinco e conseguiu poñerse de novo por diante cun gol de Candela, aproveitando un balón solto de Iria Saeta. O equipo de Telde non se rendeu e volveu empatar cun disparo ao cadro de Martita. Nos últimos segundos, o Ourense tivo a opción de levarse a vitoria cun remate de cabeza de Iria Saeta que se estrelou no poste.

Ourense Envialia: Vane; Clara Fernández, Cèlia Catá, Candela y Chiky (quinteto inicial). También jugaron, Vero, María Arias, Sara Moreno, Sara Santos, Zaide, Iria Saeta y Vane (segunda portera).

Teldeportivo: Mariona; Marta Collado, Ontiveros, Martita y Sofía (quinteto inicial). También jugaron, Play, Idoya, Escribano, Gema, Pina y Virginia.

1-0, min. 9 Sara Santos

1-1, min. 37 Virginia

2-1,m in. 39 Candela

2-2, min. 40 Martita