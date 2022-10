Ecovidrio e o Concello presentan a campaña solidaria ‘Recicla Vidro por elas

Ecovidrio, a entidade sen ánimo de lucro encargada da xestión da reciclaxe dos residuos de envases de vidro en España, coa colaboración do Concello de Ourense pon en marcha por oitavo ano consecutivo a campaña “Recicla vidro por elas”. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, asistiu ao inicio desta campaña, que ten como obxectivo mobilizar á cidadanía para reciclar envases de vidro para coidar do medioambiente e contribuír así cunha causa solidaria: a prevención do cancro de mama. O alcalde visitou o iglú rosa instalado por Ecovidrio que estará desde hoxe e durante as próximas semanas na rúa Curros Enríquez. Ecovidrio transformará os envases de vidro depositados no contedor nunha doazón á Fundación Sandra Ibarra.

Nesta ocasión, a campaña estendeuse por máis de 170 cidades de todo o territorio nacional. Ademais de contar con Sandra Ibarra, presidenta da Fundación, como embaixadora do proxecto, a ilustradora Sara Herranz uniuse á iniciativa e elaborou un manifesto titulado “Prometo coidarme”, para concienciar á cidadanía da importancia do coidado do medioambiente e a autoexploración para a prevención deste tipo de cancro.

Pola súa banda, como símbolo da concienciación e solidariedade co cancro de mama, Agatha Ruiz da Prada deseñou un miniglú especial para a ocasión, no que se destaca o lema da Fundación Sandra Ibarra: “Cheas de vida”. O miniglú poderase adquirir a través da web Miniglú.es, e os beneficios destinaranse á Fundación Sandra Ibarra para contribuír á prevención e investigación do cancro.