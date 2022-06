O Balneario de Laias, en Cenlle, acolleu a presentación do II Descenso Internacional “Ourense, Provincia Termal” de piragüismo que terá lugar o vindeiro 21 de agosto nas augas do río Miño, entre Ourense e Cenlle. A proba está organizada pola Escola Municipal Ourensana de Piragüismo e conta co patrocinio principal da Deputación.

Bernardino González resaltou a aposta do goberno provincial polo deporte e sinalou a importancia da cooperación interadministrativa para levar a cabo estas competicións: “Aínda que a Deputación aporta o seu gran de area, sen a colaboración dos concellos non sería posible que este tipo de actividades saísen adiante”. O asesor de Deportes da Deputación aproveitou a ocasión “para felicitar a tódalas institucións e entidades implicadas” e convidou a “seguir traballando nesta liña, que está a demostrar o seu éxito”, desexando que Ourense “continúe a seguir sendo un referente”.

Gabriel Alén cualificou a zona coma “un dos mellores lugares de adestramento e de descanso para os deportistas” e engadiu que, grazas á colaboración entre entidades, “as actividades teñen unha gran calidade que fai que os deportistas estean a gusto”. O delegado da Xunta subliñou a importancia da Alta Velocidade, “xa que gracias a ela, podemos ter unha dimensión internacional que nos achega ó mundo”.

O presidente da Federación Española de Piragüismo, Javier Herranz, confirmou que “Ourense é un dos mellores lugares do mundo para a práctica deste deporte”, agradecendo enormemente “a vontade de apoiar os deportes e os seus beneficios para a sociedade”. Herranz resaltou a súa satisfacción “por poder celebrar en Ourense este tipo de eventos e agardamos poder celebrar nun curto-medio prazo máis competicións internacionais”.

“Ourense, a pesar de ser a única provincia que non ten mar, ten as mellores láminas de auga para deportes náuticos”, afirmou Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo. Ourense, explicou Bea, “ten os medios para ser unha potencia náutica mundial e grazas a este tipo de actividades está comezando a destacar coma a potencia que é”.

O campión mundial de maratón e membro do comité organizador, Iván Alonso, salientou “o coidado que se lle da ó deportista nesta proba, e como iso posteriormente nótase no momento de remar”. Alonso aproveitou a ocasión para dicir que “atopámonos ante un dos mellores lugares para adestrar diversos deportes náuticos”.

“Queremos que esta proba se asemelle cada vez máis ás grandes competicións internacionais e que sirva para preparar o campionato do mundo de maratón”, explicou durante a presentación o presidente do Club Piragüismo Ourense, organizador da actividade. Por este motivo, sinalou Jose Luis Fernández Bermejo, “o porteo é o máis semellante posible ás competicións internacionais”.

Unha proba de carácter internacional que espera a máis de 350 participantes

O II Descenso Internacional “Ourense, Provincia Termal” adquire carácter internacional ao atoparse inscrito dentro do calendario oficial da Federación Galega de Piragüismo e da International Canoe Federation. Ademais, será puntuable para a Liga Galega de Piragüismo e servirá de preparación para o campionato do mundo de maratón, que se celebrará no mes de setembro.

A proba, deseñada en memoria do fundador da Escola Ourensana de Piragüismo, Jose Luis González Chelis, consta dun percorrido de 17 quilómetros polo río Miño e prevé sumar a máis de 350 participantes dunha trintena de clubs de diferentes partes do mundo.

A competición partirá o 21 de agosto ás 11,30 horas dende a Ponte Nova de Ourense nas categorías sénior, mentres que as categorías xuvenil e veterán realizarán o propio dende A Chavasqueira. Os cadetes, pola súa banda, partirán á mesma hora pero dende Alongos, en Toén. Ás 12,30 horas está prevista a chegada a meta, que estará situada na vila termal de Laias. Entre outras facilidades, o descenso contará cun servizo de remolque escoba e avituallamento no porteo, duns 400 metros, previsto para as 12,00 horas en Toén.

A proba, que na súa anterior edición contou con máis de 200 palistas inscritos e que obtivo o premio á Mellor Regata Organizada dentro do piragüismo galego, poderá ser seguida polo público a través da senda peonil que pasa por Untes e Outariz.