O Consello Municipal de Deportes remodelará o pavillón da Carballeira

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes do Concello de Ourense aprobou por unanimidade na súa xuntanza deste mediodía o proxecto básico e de execución de acondicionamento do polideportivo municipal da Carballeira. O investimento de 271.028 euros permitirá poñer en valor e acometer unha substancial mellora das condicións de uso deste equipamento municipal, no que se practican a diario diferentes modalidades deportivas como fútbol sala, patinaxe, hóckey liña e hóckey sala, sobre todo, e outras como baloncesto ou balonmán, de forma máis puntual.

O proxecto aprobado polo CMD, redactado por Juan Carlos Mangana, recolle cinco liñas básicas de actuación: