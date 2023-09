I concurso de doma clásica en San Amaro

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e polo alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez, participou na entrega de premios do I Concurso de doma clásica San Amaro. O evento tivo lugar na Escola de equitación e equinoterapia desta localidade ourensá, que se localiza no antigo campo de fútbol, rehabilitado polo Concello e destinado a actividades relacionadas co cabalo.

Neste acto, o conselleiro reafirmou o apoio da Xunta á dinamización do rural mediante este tipo de iniciativas e puxo tamén en valor o futuro polígono agroforestal que se desenvolverá neste municipio e que suporá a mobilización de algo máis de 28 hectáreas, distribuídas en 422 parcelas de 146 propietarios. Este polígono xa conta con acordo de inicio e declaración de utilidade pública.