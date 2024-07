O Concello instala un cruceiro na parroquia de Santa Teresita

A parroquia de Santa Teresita conta cun cruceiro, instalado polo Concello de Ourense atendendo a petición realizada pola veciñanza do barrio. O cruceiro foi realizado polo escultor Rodrigo García Giráldez e instalado pola empresa Pedra Stone Design projects.

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, asistiu á misa e posterior descubrimento do cruceiro. A iniciativa xurdiu dun grupo de veciños e veciñas da zona, que botaban en falta un elemento destas características nas proximidades da igrexa parroquial, xa que o cruceiro máis cercano está nas Eiroás. A esta petición adheríronse tamén a parroquia, a asociación veciñal, a comunidade de monxas da parroquia e as irmás do Divino Mestre.