O Concello cancela o Entroido 2021 pola situación sanitaria

O Concello de Ourense acordou cancelar os actos festivos para o Entroido de 2021 ante a evolución da pandemia e o incremento da curva de contaxios nas últimas semanas. Desta maneira, paralízase a organización dos eventos tradicionais desta época -xoves de compadres e de comadres, desfile, elección de rei/raíña do Entroido, animación na rúa con DJs- e farase un chamamento á responsabilidade da cidadanía sabendo que é unha das datas máis celebradas do calendario festivo ourensán.

O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, apela á responsabilidade institucional para tomar esta decisión e anuncia que se estudará a posibilidade de introducir elementos de animación de rúa, caso das charangas e cabezudos do San Martiño, para manter o espírito festivo entre a poboación.

Actualmente, a nosa cidade atópase nunha situación de risco media-alta, e as autoridades sanitarias decretan o peche perimetral dos concellos de Ourense e de Barbadás, o peche da hostalería ás 18:00 horas -cun 30% de aforo no interior e 50% no exterior-, as reunións persoais limitadas a un máximo de catro persoas, e a mobilidade nocturna restrinxida de 23:00 a 6:00 horas, entre outras. O rexedor confía en que a evolución dos casos en Ourense vaia descendendo e a cidade poida ir recuperando, aos poucos, as citas do seu calendario festivo.