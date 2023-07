Comezan as Escolas de Verán do Paco Paz

Os nenos participantes en cada quenda dividiranse en grupos atendendo ás idades, co obxectivo de adaptar as actividades aos rapaces e ás súas propias preferencias.

As actividades das escolas deportivas abranguerán diferentes tipos. Dentro da temática deportiva, por exemplo, os rapaces practicarán deportes como o atletismo, o fútbol, o baloncesto, o tiro con arco, o lanzamento de xavelina ou o hockey. Tamén se practicarán outros deportes que fomenten a inclusión e a participación de todos, poñendo o énfase nos valores de respecto, empatía e o compañeirismo.

Ademais, os monitores e os rapaces poderán desenvolver actividades con temáticas culturais e proxectos transversais arredor da igualdade ou a reciclaxe, Os nenos que asistan ao servizo de madrugadores -de 08 a 09,00 horas- contarán á súa disposición con diferentes espazos arredor da lectura, as manualidades ou os xogos de mesa.

Información de inscrición

O prezo por rapaz é de 25 euros por semana na modalidade básica -de 09 a 14,00 horas, con opción de comezar ás 08,00 horas-, e de 60 euros por semana na modalidade básica + comedor.

O prazo de inscrición nas Escolas de Verán deportivas a está aberto. Para formalizar a matrícula deberá entregar a ficha de inscrición e o xustificante de pago no enderezo electrónico: deportes@depourense.es ou na recepción do Pazo dos Deportes Paco Paz, adxudicaranse as prazas por orde de chegada.

Máis información na web www.deportesdepourense.es e no teléfono 988 317 900.