O COB consegue unha balsámica victoria

O primeiro cuarto comezou cun Ourense mellor que nas xornadas anteriores, ambos en ataque como defensa, para alegría dun Pazo que, unha semana máis, puxo un gran publicación que mostra que esta afección sempre responde. Os oito primeiros puntos do

festa foron, na súa totalidade, para Fran Pilepic, que volveu lembrar o vello poñendo un parcial de 8-0 no marcador. David Varela non o impediu e, por suposto, O Albacete puido reaccionar grazas ao acerto de Aurrecoechea e Santana ao quedar só dous puntos por detrás ao final dos primeiros dez minutos (17-quince).

No inicio do segundo cuarto, o Ourense saíu con ganas de abrir oco no marcador, mellorando en defensa e aproveitando o rebote ofensivo. Mejías e Clark non estaban preparado para que o partido se rompese e seguiu mantendo vivo ao Albacete e obrigando a Guillermo Arenas a parar o encontro (23-20). Despois do tempo morto O Ourense imprimiu unha marcha máis en defensa e abriu unha pequena distancia grazas ao Éxito de Seydou e mates de Willett (31-23). Os minutos restantes convertéronse en nun intercambio de golpes e, con Pilepic liderando por Ourense e Santana facendo o mesmo co Albacete, o COB marchou cunha lixeira vantaxe ao descanso (39-32).

Despois de saír do vestiario, o Ourense foi mellor. Fahrudin e Fran Pilepic asumiron os tiros nos primeiros minutos e a diferenza foi de máis de dez para os nosos viron que hoxe ían saír as cousas (47-35). O COB seguiu o exemplo sen atopar oposición. polos castelán-manchegos que se viron incapaces de frear a sangría goleador que, a partir da metade do cuarto, renunciou á súa responsabilidade sumar un Stojan Gjuroski que, a pesar de adestrar só unha xornada, ía a 13 puntos marcando dende a distancia e pechando así o cuarto coa maior vantaxe do equipo de Guillermo Arenas no que vai de tempada (65-46).

No último cuarto, o Albacete deu un pouco de aceleración para recortar a diferenza pero o Club Ourense Baloncesto non se amedrentou, soubo repoñerse e pechou unha vitoria máis que necesario. O resultado final 89-71.

Ficha Técnica:

Club Ourense Baloncesto (89): Peciukevicius(2), Pilepic (18), Nogués (0), Manjgafic (21), Aboubacar (6) – cinco inicial – Willett (17), Cera (1), Chapero (0), Williams (0), Gjuroski (19), del Águila (0), Ventura (5).

Bueno Arenas Albacete Basket (71): Clark (13), Blat (6), Knudsen (4), Ruiz (8), Santana (18) – cinco inicial – Raitanen (3), Mejías (15), Moreno (0), Aurrecoechea (4), Jacobs (0).