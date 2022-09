O Clubo Athlos trae un 5º posto do Ciudad de Zamora

Ata Zamora se desplazaron os xogadores Sara Galicia e Antonio Iglesias, para participar no Torneo Ciudad de Zamora na categoría Master N3 Absoluto, no que Antonio Iglesias consigue un 5º posto tras caer por 21-11/10-21/17-21 ante Alejandro Pérez do CB IES La Orden (Huelva), a postre campeón do torneo.

Así mesmo os xogadores Mª Dolores Sarmiento e Fco. Javier Galicia se desplazaron ata Cedeira para participar no Galicia Top TTR N7 senior de cedeira, no que consiguiron os seguientes resultados:

OURO para Dolores e Javier no dobres mixtos C1.

PRATA para Javier Galicia no individual masculino C1.

BRONCE para Dolores Sarmiento no individual feminino C1-C2.

BRONCE para Dolores Sarmiento no dobres feminino B2-C1-C2 xunto a Marta Castro do CB Cembedo.