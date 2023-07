Catro metais para as Sub18 no seu campionato de España

Novamente Xela Martínez convertíase na abandeirada da expedición galega desprazada ata a cidade asturiana. A lucense, que viña de pasar unha lesión, non deu opcións as súas rivais impoñéndose na distancia dos 3.000 m. cun rexistro de 9:52.39 e reafirmando o seu dominio sobre o fondo nacional.

Os concursos volveron resultar importantes para os intereses galegos xa que Lara Iglesias do Atletismo Barbanza lograba con 48.37 m. o subcampionato nacional pero con sensacións de poder estar na loita directa polo título.

Alicia Barreiro do Ría reafirmaba o seu excelente ano cun subcampionato nacional na proba dos 400 m. que remataba cun rexistro de 56.30 preto da súa plusmarca galega. Sobre a mesma distancia pero nos valos, Leo Rodríguez do Celta nun extraordinario campionato lograba nas semifinais o pase á final logo de acadar un novo récord galego de 54.45. Xa na final volvía mellorar en máis dun segundo o tope autómico ata deixalo en 53.19 que lle daba a medalla de prata e que o sitúan de segundo no ranking nacional do ano.

No resto de actuacións cabe salientar os postos de finalistas logrados por:

Pepe Sánchez (5º) da At. Lucense sobre os 2.000 obstáculos con 5:53.67; Amparo Corredoira (6ª) da Atlética Lucense nos 1.500 m. con 4:37.52; Natalia Rivas (6ª) do Ría Ferrol nos 5.000 marcha con 24.30:04; Aixa Corbacho (6ª) do Rías Baixas en martelo con 54.34 m.; Sara Guedes (7ª) da At.Lucense nos 2.000 osbtáculos con 7:06.77; Daniel Salgueiro (8º) do Coruña Comarca nos 800 m. con 1:56.72, Nicolás Collazo (8º) do Ames Atletismo nos 10.000 marcha con 48:29.00; Roi Rial (8º) do Atletismo Santiago en triplo con 13.87 m.; Marina A.Pérez (8ª) da Gimnástica no concurso de pértega con 3.03 m. e Gema Dacosta (8ª) do Vila de Cangas en disco con 34.75 m;