A canteira busca pechar os seus últimos postos na categoría feminino

O futuro do COB comeza a funcionar nos próximos días e este ano son máis que nunca nas súas categorías inferiores. Con máis de 50 mozas, as prazas que quedan son moi poucos e queren cubrilas. Coa creación das seccións femininas, o club busca un impulso do base para, quizais a medio prazo, poder ter unha categoría sénior. É por Por iso o COB busca a todas aquelas rapazas que queiran xogar ao baloncesto no súas seccións.

As categorías nas que aínda quedan prazas son as seguintes:

Neno (nacidos no ano 2009-2010)

Cadete (nacidos no ano 2007-2008)

Junior (nacidos en 2005-2006)

Para calquera información podes contactar connosco no noso teléfono 988 100.001 ou máis directamente ao correo electrónico cantera@clubourensebaloncesto.com.