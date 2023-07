O Campionato de España de Gimnasia citará en Ourense a 1200 deportistas

A cidade de Ourense acolle o Campionato de España Iberdrola por Equipos e a 2ª Fase da Copa de España de Conxuntos de Ximnasia, unha cita que reunirá máis de 1.200 deportistas, 150 adestradores, 30 xuíces e 70 voluntarios no Pazo dos Deportes Paco Paz desde o xoves, día 6, até o domingo, 9 de xullo.

Este campionato, para o que se clasificaron as mellores ximnastas de todo o Estado, “é unha aposta por eventos que enchen de vida a cidade”, e que ofrecen un retorno económico óptimo aos sectores da hostalaría e do comercio, en palabras do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que lembrou na presentación que coincidirá no tempo co Campionato Galego de Natación. Pero, ao mesmo tempo, o campionato pasa por ser unha oportunidade para “sermos bos anfitrións e facer de Ourense unha marca importante para este tipo de eventos”, salientou Carmen Blanco, presidenta do Club Ximnasia Pabellón -coorganizador do campionato-, “para demostrar que o deporte é un dinamizador turístico”.

Manuel Estévez, presidente da Federación Galega de Ximnasia, quixo agradecer na presentación do Campionato de España a implicación de todas as institucións -representadas polos delegados deportivos de Concello, Aníbal Pereira, Deputación, Bernardino González, e Xunta de Galicia, Manuel Pérez- e da propia cidade, xa que o reto é grande e precísase non só unha instalación para o desenvolvemento da proba, senón pistas auxiliares para os adestramentos, que estarán emprazadas na pista polideportiva de Expourense.

Ourense estará representada por tres deportistas do Club Ximnasia Pabellón (un equipo alevín no Campionato de España e dous, un alevín e outro júnior, na Copa de España) e por dúas ximnastas do Club Marusia. A competición desenvolverase desde o xoves, 6 de xullo, co Campionato de España por Equipos até o domingo, 9, cando se celebrarán as finais por equipos -pola mañá- e a 2ª fase da Copa de España de Conxuntos -en horario de tarde-.

Haberá un pase de 20€ para os catro días de competición.