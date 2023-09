Más de uno ourense

Barbadás a Bocados e Patacas Bravas

No Se nos va la Olla de hoxe, con Paco Sarria e Rubén Amorín, falamos co cociñeiro Gerson Iglesias, finalista nun concurso internacional de patacas bravas. Tamén fomos ata o Bar dos Patos para falar do Concurso Barbadás a Bocados desta fin de semana.