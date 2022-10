O ano hidrolóxico 2021-22 remata como o 2º máis seco da serie histórica

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil, fai balance do ano hidrolóxico 2021-2022, que comezou o 1 de outubro de 2021 e rematou o 30 de setembro, que conclúe como o 2o ano máis seco da serie histórica, por detrás do ano 2016/17.

“Estamos ante unha situación de seca prolongada e xeneralizada no país demarcación por falta de precipitacións; mensualmente poderiamos destacar o mes de xuño como húmido; Outubro e agosto como secos; Y Novembro, xaneiro, febreiro, abril, maio e xullo como moi secos”, explicou o Presidente.

Nivel de precipitación

A precipitación media acumulada foi de 694,6 l/m2, un 39 % por debaixo a media histórica. No ano hidrolóxico anterior, 2020/21, a precipitacións de 1.159,4 l/m2, un 2% por riba da media e un 67% por debaixo superior ao do ano 2021/22. Analizando os resultados en cada unha das unidades territoriais nas que a Demarcación está dividida, o ano hidrolóxico 2021/22 está categorizado como “extremadamente seco”, precipitación por debaixo do mínimo da serie histórico, nas unidades do Miño Baixo e da Limia, e "moi seco" no resto, Miño Alto, Sil Superior e Inferior e Cabe.

Encoros

En relación aos encoros da Demarcación, pecharon o ano hidrolóxico ás 43,73% da súa capacidade máxima. Este volume é un 0,88% maior que o cantidade de auga almacenada hai un ano, un 42,86%, e un 10,81% menos que a recheo medio histórico nestas datas do ano, 54,54%.

En canto aos caudais circulantes ao peche do ano hidrolóxico, 30 Setembro, están de media un 28,4% por debaixo da media histórico. “Tendo en conta estes datos e que fan as predicións a medio prazo prever que a situación de seca persiste, é fundamental que

Os concellos manteñen as medidas de aforro e continúan coa obra sensibilizar á poboación sobre o uso racional e responsable da AUGA, lembrándolles que estamos ante un recurso esencial, limitado e en función das condicións meteorolóxicas”, concluíu o presidente da CHMS.