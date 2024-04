Allariz festexa os Maios e Concurso de Coplas na Alameda

Anímase a participar a todos os interesados, que poderán gozar dun concurso de Coplas a partir das 11:30h ata as 13:30h, co acompañamento musical do Grupo de Gaitas De Pé Feito.

As bases para participar no concurso de Maios son as seguintes: a inscrición está aberta ao público en xeral e debe formalizarse na Casa da Cultura. Poden inscribirse individualmente ou como grupo, cun mínimo de 8 persoas.

Establécense premios en efectivo para os tres primeiros lugares en cada modalidade. Os Maios deben construírse seguindo a tradición, utilizando materiais como madeira, arpilleira, musgo, entre outros.

En canto ao concurso de Coplas, as bases son as seguintes: establécense dúas categorías: Coplas de nenos de 3 a 11 anos e Coplas de adultos a partir dos 12 anos. Requírese a inscrición como grupo, cun mínimo de 8 persoas. As coplas entregaranse mecanografadas na Casa da Cultura.

As coplas serán cantadas o propio día 3 de maio na Alameda, a partir das 11:30h.

O prazo de inscrición finaliza o 30 de abril tanto para anotarse na modalidade de Maios como de Coplas. O veredicto do xurado darase a coñecer o 6 de maio a través dos canles habituais do concello.

Inscrición e información na Casa da Cultura de Allariz, no 988 440 859 ou no correo cultura@allariz.gal . Para máis información podes consultar aquí as bases.