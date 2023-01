O Aceites Abril volta de vacío da súa visita a Rivas

O Aceites Abril Voleyourense cae derrotado na súa visita a Rivas 3-1 nun partido no que os madrileños foron de menos a máis e non deixaron que os ourensáns xogasen o seu xogo. O partido comezou co dominio do equipo ourensan no marcador, con bos saques e boas accións de ataque, e cun Rivas que non acababa de atopar o seu xogo, con moitos erros que fixeron que o primeiro set fose para o lado visitante polo 19-25.

O seguinte set, as madrileñas xa comezaron a mostrar o seu xogo con moi boa defensas que impediron que o Aceites Abril puntuaran, e con grandes ataques que non puideron ser parados polos visitantes, o que fixo que este set o levara o Rivas Cidade do Deporte por un 25-17.

Na terceira, os locais non deron tregua aos de Pablo Pérez cun a gran xogo, tanto en saque como en ataque, que lles permitiu gañar ese terceiro ser cun rotundo 25-14. No cuarto, no que sería o último set do encontro, axustábase o marcador ata o tramo final do set, onde varios erros de ataque dos ourensáns, sumado ao acerto en ataque e en defensa dos locais facía que o set se fose para o Madrid por 25-20, e o partido por 3-1 para o Rivas Ciudad del Deporte.