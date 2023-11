O Aceites Abril consigue a seo primeiro punto na Superliga 2

O Aceites Abril consegue anotar o seu primeiro punto nun partido intenso e vibrante en aquela na que os locais foron de menos a máis e despois de perder 0-2, conseguiron empatar o encontro e forzar un quinto set que foi levaría o equipo asturiano, con moitos menos erros que o ourensanas nesta última manga. O primeiro set foi unha mostra da igualdade que tería todo o equipo. partido, dado que co intercambio de ataques e puntos de saque, e con erros moi igualados por parte dos dous equipos, este primeiro o CV Oviedo levou o set 24-26.

O segundo set desenvolveuse na mesma liña que o primeiro. moita igualdade en todas as facetas do xogo, pero ao final o único cometéronse menos erros, o equipo visitante levouse este segundo establecido para un máis que axustado 29-31. Os ourensáns, en vez de baixar os brazos, decidiron que tiñan que facelo seguir loitando e ir con todo para intentar marcar, e así foi, o Aceites Abril Voleyourense, saíu máis forte que nunca e conseguiu levar os dous sets seguintes polo mesmo marcador, 28-26 tanto para os locais.

O quinto set comezou con moitos erros non forzados do ourensanas que lles fixeron levar todo o conxunto a remolque, e nunca chegaron para igualar a vantaxe do equipo oviedo, que fixo este quinto set e ao final o encontro gañouno o CV Oviedo, 11-15 e partido 2-

3 para as carballonas, o que fai que sumen 2 puntos e os Aceites Abril Voleyourense 1, estreando esta tempada, que seguro Fará que os ourensáns se animen para a vindeira xornada.

O próximo partido será en Cantabria o sábado día 11 ás 19:00 na casa do CV Astillero, partido ante un rival máis que coñecidas polas ourensás dende que este ano ascenderon con elas e o ano pasado estivo no mesmo grupo nacional de primeira división, o que fai pensar nun partido moi igualado.